تعتبر شركة سامسونج واحدة من أكثر أرباب العمل جاذبية في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد سامسونج أمريكا ( Samsung Electronics America ) واحدة من أكثر أماكن العمل جاذبية في أمريكا الشمالية، وذلك وفقا لجائزة Achievers 50 Most Engaged Workplaces السنوية، والتي حصلت عليها الشركة الكورية الجنوبية للسنة الثانية على التوالي. تعد سامسونج أمريكا واحدة من الشركات الخمسين التي تم إدراجها في القائمة هذا العام، مع إعتبار AT&T الشركة المدرجة الوحيدة الأخرى التي لها علاقة مباشرة بقطاع الأجهزة المحمولة.

تُمنح جوائز ” Achievers 50 Most Engaged Workplaces ” من قبل لجنة مكونة من 10 قضاة مؤلفين من محللي القطاع والصحفيين والأكاديميين وقادة الفكر والمؤثرين. تُمنح الجائزة للشركات التي يشارك موظفوها ويتحمسون، ويلتزمون، ويهتمون بمستقبل الشركة التي يعملون بها.

Advertisements

يتم منح الشركات هذه الجائزة بناءً على ما يسمى العناصر الثمانية لتفاعل الموظفين، وتشمل هذه العناصر القيادة، والتواصل، والثقافة، والمكافآت والتقدير، والنمو الشخصي والمهني، والمساءلة والأداء، والرؤية والقيم، والمسؤولية الإجتماعية. بمعنى آخر، الشركات التي تتقيد بهذه العناصر الثمانية بشكل أفضل يمكنها على الأرجح تمكين ودعم موظفيها ليكونوا الأفضل في وظائفهم. وبالمثل، فهي أكثر عرضة للفوز بهذه الجائزة السنوية.

تقديرًا لجائزة Achievers 50 Most Engaged Workplaces Award، قالت رئيسة إدارة المواهب في سامسونج أمريكا، السيدة Vanessa Thurston : ” في سامسونج أمريكا، نركز على تحسين تجربة الموظفين باستمرار. نحن ملتزمون بإبلاغهم عن رؤية شركتنا، وتعزيز الإعتراف بالموظف ورد الجميل للمجتمع. يفتخر موظفونا بتمثيل علامة سامسونج التجارية، وهذا الإعتراف هو شهادة على الأشخاص الموهوبين المتحمسين الذين يقودون أعمالنا إلى الأمام كل يوم “.