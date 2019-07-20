أكثر من 4000 مطور أظهروا إهتمامهم بخدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia نجحت في جذب إنتباه عدد قليل من المطورين. ووفقا لمدير الحساب التقني في شركة جوجل، السيد Sam Corcoran، فيبدو أن هناك أكثر من 4000 مطور أبدوا إهتمامهم بدعم Google Stadia من خلال برنامج الشركات Google Stadia Partner.

ووفقا للسيد Sam Corcoran، فقد صرح بالقول : ” لدينا أكثر من 4000 شركة تقدمت بطلبات للدخول إلى Google Stadia، ويتم مراجعة كل واحدة منها من قبل موظف بشري “. وعلاوة على ذلك، فقد نصح السيد Sam Corcoran المطورين بوضع بعض الأفكار في طلباتهم وكأن ” هناك شخص ما يقرأها “.

هذا القدر من الطلبات لا يشير بالضرورة إلى أن جميع المتقدمين بطلباتهم يعملون على شيء من أجل خدمة Google Stadia، ولكنه يوضح أن هناك قدرًا لا يصدق من الإهتمام بهذه المنصة الجديدة لبث الألعاب عبر السحابة. قد يرغب بعض المطورين في رؤية Google Stadia في نطاق واسع قبل أن يلتزموا بتطوير شيء ما لهذه المنصة. ومع ذلك، فقد أكدت شركة جوجل أنه حتى إذا قرر الناشر عدم مواصلة دعم Google Stadia، فسوف تظل اللعبة المعروضة متاحة للمشتركين.

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تقدم السيد Sam Corcoran ببعض النصائح للمطورين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى خدمة Google Stadia. ” ما أوصي به حقًا – وما يحظى دائمًا بإستقبال جيد – هو التفكير جيدًا في الوصول الذي توفره Google Stadia، والذي يسمح للناس باللعب في جميع الحالات، ونأمل أن نتمكن من توسيع نطاق اللاعبين الذين يمكنهم الإنخراط مع لعبتك “.