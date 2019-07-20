Huawei تؤكد أن شركة جوجل لا تزال تحاول جاهدة تزويدها بنظام الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدمت شركة جوجل بطلب للحصول على ترخيص للتصدير من وزارة التجارية الأمريكية لتزويد شركة Huawei بنظام الأندرويد الخاص بها، وهذا بالفعل ما صرح به رئيس قسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei لـ Yahoo Finance مما آثار الآمال من جديد في المجال الأسرع نموًا في قطاع الإتصالات.

في مقابلة في المقر الرئيسي لشركة Huawei في مدينة Shenzhen الصينية، قال رئيس قطاع الهواتف في الشركة، السيد Kevin Ho بأن شركته تمضي قدمًا في توقع منح تنازل لشركة جوجل، مما يتيح إستخدام نظام الأندرويد من جديد في هواتف Huawei الجديدة المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Kevin Ho بالقول : ” لا تزال شركة جوجل تحاول التوريد لشركة Huawei. لقد أجرينا عدة محادثات حول كيفية التعاون “.

رفضت شركة جوجل التعليق على هذه التصريحات. ومن ناحية أخرى، قالت شركة Intel والتي تعتبر أيضًا واحدة من الشركات الأمريكية الموردة للمكونات لشركة Huawei أنها تعمل بجد في واشنطن من أجل مواصلة بيع المكونات لشركة Huawei.

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على الرغم من أن Huawei قررت الإستعانة بالشركات غير الأمريكية للتزود بالمكونات التي تستخدمها في أجهزتها بعدما تم إدراجها في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، فليس لديها نظام تشغيل بديل تلجأ إليه إذا رفضت الحكومة الأمريكية منح شركة جوجل التصريح المطلوب لشحن نظام الأندرويد لشركة Huawei. قال Ren Zhengfei إن الشركة تعطي الأولوية لتطوير نظام التشغيل HongMeng OS الخاص بها، والذي تم تصميمه خصيصًا للإستخدام في أجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة التلفاز الذكية والأجهزة المزودة بالذكاء الإصطناعي والآليات الذاتية القيادة.

وقال Ren Zhengfei : “سوف ننظر فقط في تطوير نظام التشغيل الذكي الخاص بنا عندما لا يصبح نظام الأندرويد خيارًا متاحًا، ولكن حتى الآن، نحن لا نخطط لذلك “.