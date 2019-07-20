Li Nan، المؤسس المشارك ونائب الرئيس يستقيل رسميًا من شركة Meizu

فاطمة أيت طالب - دبي - إستقال Li Nan، المؤسس المشارك، ونائب رئيس شركة Meizu، والذي يعد أيضًا واجهة الشركة من منصبه. وقد أعلن عن هذا الخبر في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

قبل أن يكشف عن خروجه من الشركة التي ساهم في تأسيسها، نفى الرئيس التنفيذي السابق أنه سيغادر. في مذكرة قام بنشرها، أوضح أنه كان عليه أن ينهي الجدل فيما يتعلق بخروجه من الشركة والذي ولد بعض الفوضى. وفي المذكرة، كشف أنه بدأ بالفعل في تحمل مسؤوليات أقل بعد إطلاق الهاتف Meizu 16. وعلاوة على ذلك، فقد أقر كذلك بأن الشركة تواجه تحديات ولكنه يعتقد بأن الأمور ستتحسن طالما أنها لا تتوقف عن التحسن.

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بينما لم يكشف لنا عن خطوته التالية، فقد كشف لنا السيد Li Nan أنه لا يزال يركز على سوق المستهلكين وتطوير علامات تجارية جديدة. كما شكر زملاء العمل والمستثمرين والمساهمين.

تجدر الإشارة إلى أن السيد Li Nan كان قد شارك في عملية تأسيس شركة Meizu جنبًا إلى جنب مع كل من Bai Yongxiang الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد Huang Zhang المعروف أيضًا بإسم Jack Wong. وبدأت Meizu كشركة مصنعة لقارئات MP3 قبل أن تنتقل إلى قطاع الهواتف في العام 2008. والآن، تملك الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات ولكن الهواتف هي مصدر إيراداتها الرئيسية. في العام الماضي، إحتفلت شركة Meizu بالذكرى الخامسة عشرة على تأسيسها.