تحديث جديد للساعة الذكية Samsung Galaxy Watch يقوم بتحسين وضع السباحة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للساعة الذكية Samsung Galaxy Watch للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم R810XXU1CSG4 ويلغ حجمه 15 ميغابايت، وهو متاح للنسختين 42mm و 46mm. وبالنسبة للتغيير البارز الذي يأتي به هذا التحديث، فهو تحسين وضع تتبع السباحة، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن تكون الساعة الآن قادرة على قياس السعرات الحرارية المحروقة بشكل أفضل أثناء جلسات السباحة.

التغيير البارز الآخر في هذا التحديث هو القدرة على تعطيل المزامنة التلقائية للتنبيهات من الهواتف الذكية المقترنة. هذا يعني أنه يمكنك إختيار تنبيهات منفصلة على هاتفك الذكي وعلى ساعتك الذكية إذا كان هذا هو الشيء الذي تفضله.

كما جرت العادة دائمًا، قد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يتم إصداره لكافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكن في حالة إذا لم يصل هذا التحديث بعد إلى ساعتك الذكية، فلا تقلق لأنه سيصل إليك عاجلاً أو آجلاً. وبالنسبة لطريقة تحميل وتثبيت هذا التحديث، فهي تنطوي على إستخدام تطبيق Samsung Wearable على هاتفك.

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