المسؤولين التنفيذيون في القطاع التقني بالولايات المتحدة سيعقدون إجتماعًا في البيت الأبيض للنظر في قضية Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - قال مصدران مطلعان على إجتماع عُقد يوم أمس الجمعة أن مسؤولين أمريكيين منهم وزير الخزانة Steven Mnuchin والمستشار الاقتصادي للبيت الابيض Larry Kudlow سيستضيفون اجتماعا في البيت الابيض يوم الاثنين المقبل مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع أشباه الموصلات والبرمجيات لمناقشة الحظر الأمريكي المفروض على شركة Huawei Technologies Co Ltd.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الإجتماع سُيعقد بالفعل، مشيرًا إلى أن Google و Micron ستحضران، ولكنه قال أنه تم استدعاء هذه الشركات لمناقشة المسائل الاقتصادية. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته : ” من المتوقع أن يتم طرح موضوع شركة Huawei على الطاولة ولكن هذا ليس هو السبب الذي يجعلهم يعقدون الإجتماع في المقام الأول “.

قامت وزارة التجارة الأمريكية بإضافة شركة Huawei إلى قائمتها السوداء في شهر مايو، مشيرة إلى أن لديها أسباب معقولة للإعتقاد بأن الشركة كانت متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تم التشكيك في القرار، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدوافع الفعلية وراءه.

قال وزير التجارة Wilbur Ross إن التراخيص ستصدر للشركات التي تريد مواصلة أعمالها التجارية مع شركة Huawei في حالة عدم وجود تهديد للأمن القومي. ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن الولايات المتحدة قد تمنح التراخيص لعدد من الشركات الأمريكية لإستئناف أعمالها مع شركة Huawei في غضون أسابيع. ورفضت Intel و Qualcomm التعليق حول هذا الموضوع. لم ترغب كل من Google و Micron و Microsoft و Broadcom في الرد على طلبات التعليق.