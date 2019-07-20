Sony تسجل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي قابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ بداية هذا العام، شهدنا نمواً في الشركات التي تحاول تطوير الهواتف الذكية القابلة للطي المثالية. بينما أعلنت Huawei و Samsung عن أجهزتهما الأولى القابلة للطي، فقد أكدت لنا شركات أخرى مثل Oppo و Vivo أنها تعمل بدورها على أجهزتها القابلة للطي والتي ستشق طريقها إلى السوق في المستقبل المنظور.

في خضم كل هذا، إلتزمت إحدى الشركات الصمت إتجاه الأجهزة القابلة للطي، وهذه الشركة هي Sony. تواجه الشركة منافسة كبيرة جدًا من العلامات التجارية الصينية مثل Oppo و OnePlus و Vivo و Xiaomi و Huawei. ومع ذلك، لم يمنع ذلك الشركة من إبتكار أجهزتها القابلة للطي. ووفقا لبراءة إختراع مقدمة من شركة Sony، فيبدو أن هذه الأخيرة تعمل على جهاز قابل للطي مع مستشعرات في الشاشة. تم تقديم براءة الإختراع هذه في اليوم 4 مارس 2019 لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO، وتم نشرها في اليوم 27 يونيو 2019.

تصف براءة الإختراع شاشة بها ثلاثة مستشعرات رئيسية تشمل مستشعر الضغط ومستشعر درجة الحرارة ومستشعر التسارع. سوف تكتشف هذه المستشعرات الكيفية التي تم بها إمساك الجهاز وضبطه وفقًا لذلك. تصف البراءة أيضًا جهازًا بشاشة مزدوجة يمكن أن يكون تصميمًا آخر تعمل عليه Sony في الوقت الحالي.

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على الرغم من أن براءات الاختراع لا تعني بالضرورة أننا سنرى الجهاز في المستقبل، إلا أننا نأمل أن تقوم شركة Sony بتصميم هاتف يعتمد على براءة الإختراع هذه. ومع ذلك، سيتعين علينا بالتأكيد الإنتظار لبضع سنوات قبل أن نحصل على فرصة لرؤية هاتف ذكي قابل للطي من Sony.