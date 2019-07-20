تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن هاتف Black Shark 2 Pro في 30 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي مؤخراً لمؤتمرها القادم في 30 من يوليو الذي تقدم فيه رسمياً هاتف الألعاب Black Shark 2 Pro بمعالج Snapdragon 855 بلس.
دفع الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من رقاقة Snapdragon 855 بلس الكثير من الشركات لإطلاق تحديثات للهواتف المميزة أو المخصصة للألعاب بشكل خاص للإستفادة من مميزات المعالج الجديد.
وشركة شاومي أيضاً تستعد لإطلاق تحديث لهاتفها المخصص للألعاب Black Shark 2، حيث نشرت إعلان تشويقي على Weibo تؤكد فيه على موعد مؤتمرها القادم في 30 من يوليو لإطلاق هاتف Black Shark 2 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 بلس.
ويأتي هذا الإعلان بعد كلاً من إعلانات Asus وnubia عن خططهم لضم المعالج الجديد في كلاً من هاتفي ROG Phone 2 الذي ينطلق في 22 من يوليو وتحديث Red Magic 3 الذي يقدم لاحقاً أيضاً برقاقة Snapdragon 855 بلس.
ومن المقرر أن تدعم رقاقة Snapdragon 855 بلس الجيل الجديد من الهواتف الذكية بآداء أفضل في كرت الشاشة بنسبة 15%، مع سرعة معالجة تصل إلى 2.96 GHz بتحسينات بنسبة 4% عن الإصدار الأصلي.
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