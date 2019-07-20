كيف تتأكد من نوع حماية شبكة Wifi لديك من خلال ويندوز 10

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حماية شبكة Wifi أمر هام للغاية ويجب عليك أن تهتم به، أنت لا تريد لشخص غريب أن يتواجد على الشبكة الخاصة بك ويحاول الوصول وإختراق أجهزة المنزل الخاصة بك أو حتى سرقة سعة التحميل الخاصة بك حيث أنك في النهاية ستدفعها.

البعض يظن أن حماية شبكة Wifi من خلال كلمة سر معقدة أو مركبة كافي ولكن في الحقيقة الأمر أبعد عن هذا فأنت في البداية تحتاج إلى تقوية معلومات شبكة الإنترنت الخاصة بك وإستخدام طريقة تشفير قوية لا يمكن إختراقها بسهولة، هذا هو التحدي الحقيقي في حماية شبكة Wifi.

نوع حماية شبكة Wifi الخاصة بك :

هناك عدة أنواع مختلفة من طرق ولغات تشفير حماية الشبكة وكل نوع من هذه الأنواع له مميزات وعيوب بالطبع وهذا موضوع آخر يمكننا الحديث عنه في وقت لاحق ولكن ما نتحدث عنه اليوم هو طريقة معرفة نوع الحماية الذي تستخدمه لتبحث عن أنواع أفضل أو لتقوم بتحسينه وتقويته.

هناك عدة طرق تستطيع من خلالها معرفة نوع حماية شبكة Wifi الخاصة بك على ويندوز، يمكنك معرفتها من خلال تطبيق الإعدادات أو من خلال واجهة الأوامر أو من خلال لوحة اتلحكم، في جميع هذه الطرق والحالات يجب أن تكون متصلاً بنفس الشبكة التي تحاول معرفة حمايتها ولن يمكنك تجربتها مع الشبكات التي لم تتصل بها مسبقاً.

من خلال تطبيق الإعدادات :

توجه إلى تطبيق الإعدادات Setting ثم توجه إلى إعدادات الشبكة والإنترنت ثم إختار Wifi، قم بالضغط على الشبكة التي أنت متصل بها حالياً، قم بالضغط عليها ثم توجه إلى أسفل الشاشة ستجد كلمة Security Type وهي نوع الحماية الخاصة بك .

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من خلال واجهة الأوامر :

قم بفتح واجهة الأوامر ولا تشترط أن تعطيها صلاحيات المدير، ثم قم بكتابة الأمر التالي :

netsh wlan show interfaces

سيظهر لك هذا الأمر مجموعة من المعلومات عن الشبكة التي تتصل بها حالياً، إبحث عن كلمة Authentication وسيظهر لك نوع التوثيق والحماية الخاصة بشبكتك.

من خلال لوحة الإعدادت :

توجه إلى لوحة الإعدادات Control Panel ثم توجه إلى إعدادات الشبكة والإنترنت، قم بالدخول على Network and sharing Center ثم إضغط على إسم شبكة الإنترنت التي تتصل بها.

في النافذة التي ستظهر قم بالضغط على إعدادات الشبكة الاسلكية Wireless وستظهر لك نافذة جديدة قم بالتوجه إلى إعدادات الأمان Security Type وقم بالضغط على السهم الموجود بجانبه لترى نوع الحماية الخاصة بك .