تكنولوجيا: هواتف HONOR 9X وMate 30 Lite تظهر في تسريبات جديدة من TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 23 من يوليو للإعلان الرسمي عن هواتف HONOR 9X وHONOR 9X Pro، وقد رصدت مواصفات الهواتف في قاعدة بيانات TENAA مع مواصفات هاتف هواوي Mate 30 Lite أيضاً.

تقدم شركة هواوي كلاً من هاتفي Honor 9X وHONOR 9X Pro هذا العام بشاشة IPS مميزة بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم كلا الهاتفين كاميرة سيلفي مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل بتصميم منبثق.

كما تدعم هواوي هاتفي Honor 9X برقاقة معالج Kirin 810، حيث يتوفر هاتف 9X بثلاثة نماذج لاحقاً، على أن يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يتميز النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الثالث بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي هاتف HONOR 9X Pro بنموذجين فقط يتميز الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويختلف هاتفي HONOR 9X في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث يأتي هاتف HONOR 9X بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف HONOR 9X Pro بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، وأخر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

Advertisements

ويدعم هاتف Honor 9X بطارية بقدرة 3300 mAh، بينما يضم هاتف 9X Pro بطارية بقدرة 3900 mAh، ويأتي كلا الهاتفين بمستشعر للبصمة في جانب الهاتف، كما يتوفر الهاتفين لاحقاً باللون الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأحمر، مع إختيارات متدرجة من الأزرق والبنفسجي.

وقد كشفت تسريبات TENAA أيضاً عن مواصفات وتصميم هاتف Mate 30 Lite المرتقب من هواوي، وهو الإصدار الأقل تكلفة من سلسلة Mate 30 الذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 810 مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 3900 mAh، لذا نترقب الإعلانات الرسمية عن سلسلة هواتف Honor 9X و Mate 30 خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان

