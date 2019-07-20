صفقة اليوم.. خصم 97% على حزمة التدريب على الأمن الإلكتروني

الحزمة الكاملة للتدريب على الأمن الإلكتروني The A to Z Cyber Security & IT Certification Training Bundle

عدد الدورات: 12

عدد الدروس: 879

المدة: 114 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة في تعلم مهارات القرصنة الأخلاقية من الصفر وحتى الوصول للتقنيات المتقدمة، وتعلم أساسيات بنية وتصميم أمن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الإعداد والتأهيل الذي تحتاج إليه لاجتياز اختبار CCSP.

تتضمن هذه الجزمة دورة تدريبية حول كيفية اكتشاف نقاط الضعف في أي نظام، وتجنب هجمات الفدية، بالإضافة إلى الدراسة لاجتياز اختبار شهادة +CompTIA Security التي يحتاجها أي خبير في الأمن السيبراني.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1438 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر جرائم الأمن الإلكتروني أكبر تهديد لأي شركة في العالم، كما تُعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه البشرية حاليًا، حيث تشير إحصائيات موقع Cybersecurity Ventures إلى أن جرائم الإنترنت ستكلف العالم 6 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع الأخذ في الاعتبار عدد تهديدات الأمن الإلكتروني المتزايدة، والهجمات التي تواجهها الشركات يوميًا، من خروقات البيانات، وهجمات سلسلة التوريد، وهجمات الفدية، وهذا ما يدفع الشركات إلى ضخ الكثير من الموارد لتعزيز أنظمة الأمن الخاصة بهم.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف هذا المجال لصالحك من خلال الاستثمار في حزمة التدريب الشاملة على الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل أكثر من 114 ساعة من التدريب بواسطة كبار خبراء ومدربي الأمن الإلكتروني في Udemy، مع خصم يصل إلى 97%، حتى تتمكن من الالتحاق بوظيفة جيدة في هذا المجال.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 1438 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 12 دورة تدريبية، و879 درسًا، وأكثر من 114 ساعة من المحتوى التعليمي المتميز، لمساعدتك على احتراف مجال الأمن الإلكتروني واكتساب مهارات جديدة للمساعدة في تخفيف أزمة الأمن السيبراني الهائلة التي يواجهها العالم اليوم.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم مهارات القرصنة الأخلاقية من الصفر وحتى التعامل مع التقنيات المتقدمة، وللعلم فإن القراصنة الأخلاقيين يُطلق عليهم اسم قراصنة القبعة البيضاء White-Hat Hackers، وهم ينتهجون نهجًا أخلاقيًا في هجماتهم الإلكترونية، حيث يهدفون إلى توعية المؤسسات ولفت نظرها إلى المخاطر الأمنية المحتملة، من خلال إكتشاف ثغرات قد تؤدي إلى حدوث إختراق وتسريب بيانات أو إلحاق أي أضرار أخرى.

كما ستتعلم أساسيات بنية وتصميم أمن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الإعداد والممارسة التي تحتاج إليها لاجتياز اختبار CCSP، وCISSP.

تركز هذه الدورة أيضًا على تعليمك كيفية اكتشاف نقاط الضعف في أي نوع نظام، وتجنب هجمات الفدية، بالإضافة إلى الدراسة لاجتياز امتحان شهادة +CompTIA Security التي يحتاجها أي خبير في الأمن السيبراني.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك سارع إلى بناء خبراتك اليوم ، وإعداد نفسك لكي تصبح محترفًا مطلوبًا في مجال الأمن الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Ethical Hacking From Scratch to Advanced Techniques.

GSEC Certification: Security Essentials.

The Art of Exploitation Course.

SQL Injection.

The Complete Ethical Hacking Certification Course.

CISSP Exam Preparation Training Course.

Penetration Testing & Ethical Hacking Project from A to Z.

Certified Cloud Security Professional: CCSP.

CISM: Certified Information Security Manager.

CISA: Certified Information Systems Auditor.

CompTIA Security+ Certification.

CompTIA CSA+ & Certified Cyber Security Analyst.

الحصول على الصفقة: من هنا.