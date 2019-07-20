أهم برامج التصميم والرسم على هواتف الأندرويد و IOS

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سنقدم لك اليوم مجموعة من برامج التصميم والرسم التي ستساعدك أي فنان أو رسام رقمي أو يدوي على تقديم أفضل أداء يمكنه أنه يقدمه من خلال فنه، برامج التصميم والرسم هذه ستساعدك على إختيار الألوان وإستلهام الألوان والرسومات المختلفة .

كما ستساعدك هذه البرامج على محاكاة الألوان المائية والزيتية والأنواع والدرجات المختلفة لتتمكن من معرفة درجة اللون المناسبة للعمل الذي تعمل عليه أو ستساعدك على الوصول إلى اللون المناسب بالتركيبة والدرجة المناسبة لتتمكن من تحقيق الرسمة التي تخيلتها لفترة طويلة في عقلك.

أهم برامج التصميم والرسم على الأندرويد و IOS :

بالطبع سنذكر في كل برنامج رابط تحميل البرنامج وسعره إن كان يأتي بسعر أو مجاني والمنصات المتوافر عليها وأهم المميزات الموجودة فيه:

يعتبر هذا البرنامج أهم برنامج لمساعدة الرساميين والمصممين حيث تم تحميله أكثر من35 مليون مرة، يضم التطبيق مكتبة واسعة للغاية من المواد والخطوط والألوان وفلاتر الرسم أيضاً، فالبرنامج يضم أكثر من 2100 مادة وأكثر من 900 خط وأكثر من 140 فرشاة ويدعم الألوان الرقمية والخشبية والمائية وغيرها.

يساعدك البرنامج أيضاً على تعلم الرسم من خلال خاصية SNS التي تساعدك على تعلم الرسم من فيديوهات الرسم المختلفة ويستخدم محرك Open GL الذي يجعل تجربة الرسم وتحريك الفرشاة سلسلة للغاية.

يمكنك إستخدام التطبيق مجاناً للأندرويد \ IOS

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يتميز البرنامج بكونه موجه أكثر ناحية الرسامين الرقميين، حيث يدعم البرنامج أكثر من 200 فرشاة طبيعية بالإضافة على إمكانية صناعة وإنشاء فرش جديد وأكثر من 40 فلتر فوتوغرافي لتغيير منظر الصورة العام.

يمكنك بسهولة رسم اللوحات من خلال البرنامج أو إستيرادها من الخارج والعمل عليها أو البحث داخل قاعدة بيانات صور البرنامج.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا للأندرويد / IOS

فائدة البرنامج الأساسية وإستخدامه الرئيسي هو العبث بالألوان وإنشاء ألوان جديدة واستكشاف طرق جديدة لخلط الألوان وصناعتها، يمكنك العمل مع لوحات لونية متطابقة معاً من خلال اللسان الخاص بها داخل البرنامج أو ضبط ألوان بشكل خاص ويدوي من خلال المكان المتاح لها.

البرنامج يعطيك كود اللون ليتيح لك إمكانية تصدير اللون وإستخدامه في أي برنامج تحب .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا للأندرويد ومن هنا لـ IOS