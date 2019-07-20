تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab S6 يأتي قريباً ببطارية 6840 mAh وشاحن بقدرة 15W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها المميز من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S6 قريباً، وفي تسريبات جديدة كشف عن قدرة البطارية التي تصل إلى 6840 mAh والتي يدعمها تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 15W.

تنافس العملاق الكوري في سوق الأجهزة اللوحية خلال الفترة القادمة بإصدار مميز ينطلق بعنوان Galaxy Tab S6، والذي أعتمد مؤخراً في وكالة NCC في تايوان، كما كُشِف بالفعل عن بعض المواصفات الهامة في الجهاز اللوحي.

ويأتي على رأس هذه المميزات قدرة البطارية التي تصل إلى 6840 mAh في جهاز Galaxy Tab S6، حيث يظهر الجهاز في التسريبات بنموذج رقم SM-T860، كما أكدت التسريبات على أن الجهاز اللوحي سينطلق بمحول رقم EP-TA200 الذي يدعم قدرة شحن 15W بتقنية الشحن السريع.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن جهاز Galaxy Tab S6 يأتي بحجم 10.5 إنش في شاشة Super AMOLED ، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، مع أربعة من المكبرات الصوتية، وإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية.

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أيضاً من المقرر أن يدعم الجهاز قلم S الذي يتصل مغناطيسياً بالجهاز اللوحي من الجهة الخلفية إلى أسفل إعدادات الكاميرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن جهاز Galaxy Tab S6 في فعاليات مؤتمر Note 10 التي تقام في 7 من أغسطس المقبل، أو خلال فعاليات مؤتمر IFA الذي يقام في برلين لاحقاً هذا العام.

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