الرياح تنشط على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتعرضت مصر، خلال اليومين الماضيين لموجة حارة شديدة الثلاثاء والأربعاء، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 42 والصغرى 32، وفي شمال الصعيد إلى 44، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة.

وانكسرت الموجة الحارة،الخميس، لتسجل الحرارة 37 درجة مئوية في القاهرة.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 29

السلوم 21 30

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

Advertisements

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 36

العريش 23 31

رفح 22 31

رأس سدر 26 34

نخل 20 33

نويبع 27 35

طابا 23 33

كاترين 18 32

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 31 38

الفيوم 26 36

بني سويف 26 36

المنيا 26 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

قنا 28 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 30 42

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 36

حلايب 31 35

رأس حدربة 30 35