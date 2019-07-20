عريضة لتخفيض سعر Redmi K20 بشكل دائم في الهند

سعر Redmi K20 وشقيقه K20 Pro في السوق الصينية منافس للغاية مع مواصفات رائدة تجعله قاتل الهواتف الرائدة الجديدة، فهو يأتي بنفس مواصفاتها ولكن بنصف السعر إذا ً لماذا يحتاج أي شخص لشراء هاتف رائد؟

ولكن يبدو أن سياسة التسعير المناسبة والمنافسة لم تنتقل إلى المنطقة الهندية، فمنذ أيام قليلة إنطلق الهاتف بشكل رسمي في الهند مع تسعير شرس بعض الشيء ومرتفع قليلاً عن سعره فالصين وهذا دفع الكثير من مستخدمي الأندرويد في الهند برفع عريضة ليتم تخفيض سعر الهاتف بشكل دائم.

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ظهرت العريضة على موقع جمع التوقعيات العالمي Change.org وهي تتطالب بتخفيض سعر الهاتف من 22 ألف روبية هندية ليصبح 20 ألف روبية بدلاً منه – أي مأ يعادل 290 دولار تقريباً، مع الأسف قد لا تستجيب الشركة لهذه العريضة لأن عدد الموقعين الذين وافقوا عليها حتى الآن حوالي 400 شخص ولا اظن ان الشركة ستغير تسعير سلسلة بأكملها وتستجيب للضغوط من 400 شخص فقط.

العريضة تحاول المقارنة بشدة بين الهواتف الأخرى التي تصدر بذاكرة ومساحة أكبر من الـ Redmi K20 ولكن بسعر أقل من سعر Redmi K20 .