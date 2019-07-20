ترخيص كاميرات جديدة لحساب هواوي قبل الإعلان عن Mate 30

يبدو أن هواوي تستعد لإطلاق كاميرات جديدة وعدسات جديدة مبتكرة مع هاتفها الرائد القادم mate 30 الذي من المفترض أن يصدر قريباً.

الهاتف سيكمل على سلسلة Mate التي تعتبر السلسلة الرائدة في هواتف هواوي والتي تقدم أفضل أداء يمكن أن تتوقعه من الهواتف المتحركة بشكل عام، بالطبع أحد نقاط هذا الأداء المميز كان أداء الكاميرا الذي لا غبار عليه على الإطلاق.

ويبدو أن هواوي تخطط لإطلاق كاميرات جديدة مع الهاتف حيث قامت بتسجيل العلامة التجارية Cine-lens والتي تعني العدسات السينمائية أو الإحترافية و Matrix Camera والتي تعني مصفوفة الكاميرات – السداسية إن صدقت التسريبات – والذي من المتوقع أن يصدرا معاً في هاتف Mate 30.

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أما عن وصف العدسات في الترخيص والعلامة التجارية فإنها تقول ” تصوير فوتوغرافي سينمائي” وهو أمر غير معقول أو منطقي كما أن الوصف يستمر ليقول ” عدسة كاميرا سينمائية بحق مخصصة لتصوير الفيديو” ، هذا الأمر يوحي بأن الشركة قد تكون تخطط لتخصيص عدسة من عدسات الهاتف لتقوم بتسجيل الفيديو من خلالها فقط.

لا توجد بعد معلومات كافية عن عائلة Mate 30 ولكن يجب ان ننتظر في الأيام القادمة حتى نرى .