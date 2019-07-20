تكنولوجيا: ابل تدفع الإصدار التجريبي الثالث من iOS 13 وiPadOS وأيضاً macOS Catalina للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل الإصدار التجريبي الثالث من أنظمة تشغيل iOS 13 وiPadOS و tvOS 13 وأيضاً macOS Catalina المتاح للمستخدمين المسجلين في برنامج ابل التجريبي الآن.

يتوفر الآن الإصدار التجريبي الثالث من أنظمة تشغيل ابل للمستخدمي المسجلين في برنامج ابل التجريبي، حيث من المقرر أن يصل البث المباشر للإصدار التجريبي إلى الأجهزة، أو يمكن للمستخدمين التسجيل في برنامج ابل لتجربة الإصدار التجريبي الجديد.

ويأتي الإصدار التجريبي الثالث من تحديث iOS 13 برمز جديد للرسائل الصوتية في تطبيق Messages في هواتف الأيفون، كما يضم هذا الإصدار زر جديد مخصص لإعادة ترتيب التطبيقات والذي يظهر عند الضغط المطول على الرمز الخاص بأحد التطبيقات.

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أيضاً يمكن لواجهة المستخدم أن تدعم الصور والوثائق التي يتم مشاركتها، كما يأتي هذا الإصدار بمعالجة لثغرة أمنية سابقة تتيح للمتسللين الدخول إلى كلمات المرور التي تم تخزينها في إعدادات التطبيقات والتي تتيح التسجيل التلقائي دون توثيق Face ID أو Touch ID.

كما يأتي الإصدار التجريبي الثالث من iPadOS بنفس المميزات السابقة والمعالجة الخاصة بالثغرة الأمنية، بينما يأتي tvOS 13 و macOS Catalina بمجموعة من الإصلاحات الأمنية ومعالجة لبعض الثغرات مع تحسينات في الآداء.

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