رئيس Huawei يُعلنها مدوية : ” إيقاف Huawei هو بداية تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن الركب “

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة حصرية، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Ren Zhengfei عن تحرك الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لإستهداف الشركة الصينية وأكد أنه لا يحتاج إلى شركات أمريكية من أجل البقاء.

غطت المقابلة الطويلة مع Yahoo Finance تأثير المنع السابق الذي فرضته إدارة ترامب على الشركات الأمريكية التي تقوم ببيع المكونات لشركة Huawei، وما إذا كانت Huawei تشكل خطرًا أمنيًا على الولايات المتحدة، وانتكاسات حديثة في فرع شركة Huawei بالولايات المتحدة الأمريكية.

على الرغم من تلك العقبات، أصر Ren Zhengfei على أنه في حالة إذا توقفت الولايات المتحدة عن تزويد الشركة تمامًا بالمكونات المطلوبة، فإن إنتاجها لن يتوقف ليوم واحد في المستقبل. بدلا من ذلك، ستقوم الشركة برفع وتيرة الإنتاج مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه لا يوجد خطر قاتل يهدد بقاء Huawei على الإطلاق.

تحدث الرئيس التنفيذي إلى Yahoo Finance في أول مقابلة له بالفيديو منذ قمة العشرين في الشهر الماضي، عندما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بحظر الشركات الأمريكية من بيع المعدات لشركة Huawei.

وفيما يخص الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei، فقد أوضح السيد Ren Zhengfei بأن الشركة لم تكن تتوقع تمامًا أن يتم إضافتها إلى القائمة السوداء الأمريكية. نظرًا للمخاوف المتعلقة بتحديثات نظام التشغيل، شهدت مبيعات Huawei في بعض الأسواق إنخفاضًا بنسبة تصل إلى 40٪ في أول أسبوعين بعد الحظر، وفقًا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون في شركة Huawei.

ومع ذلك، بعد المراجعة ، قال السيد Ren Zhengfei أن شركة Huawei وجدت أنها قادرة تمامًا على التخلص من اعتمادها على الولايات المتحدة في المنتجات الأساسية، وقررت التخلص من بعض المنتجات غير الأساسية التي تعتمد على المكونات الأمريكية الصنع.

بعد شهر واحد من الحظر الأولي، خفف ترامب لهجته عن Huawei بعد لقائه مع الرئيس الصيني Xi Jinping في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان. منذ ذلك الحين، بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة بالشحن إلى Huawei، وفقًا لما قاله Ren Zhengfei.

” لم يكن للتعليقات التي أدلى بها ترامب في قمة مجموعة العشرين أي تأثير كبير على شركة Huawei حتى الآن. لقد استؤنفت إمدادات الغالبية العظمى من المكونات الأقل أهمية. لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي قرارات بشأن توريد المكونات الأساسية بعد “.

من بين اهتمامات حكومة الولايات المتحدة الأخرى المتعلقة بشركة Huawei نجد تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس 5G. تعتمد تقنية 5G من Huawei على نفسها، وفقًا للشركة، مما يعني أنها لن تتأثر بأي إجراءات أمريكية. وقال Ren Zhengfei : ” كلما زاد تقدم المنتج، قل عدد المخاطر التي نواجهها “.

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كما أكد Ren Zhengfei للمرة الأولى على الإطلاق تسريح العمال في Futurewei، وهي شركة للبحوث والتطوير تابعة لها يتواجد مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية مع العلم بأن شركة Huawei كانت تخطط لإستثمار 600 مليون دولار في هذه الشركة هذا العام. ونظرًا إلى أن شركة Huawei لا تزال مدرجة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، فلا يمكن لشركة Futurewei إرسال أي من نتائج البحث والتطوير الخاصة بها إلى Huawei ولا يُسمح لأي من موظفي Futurewei بإجراء أي اتصال مع موظفي Huawei.

لطالما اعتبر المشرعون الأمريكيون أن أجهزة ومعدات Huawei تشكل خطرًا على الأمن القومي، لكن إدارة ترامب استهدفت الشركة بطريقة غير عادية – ليس فقط عن طريق الحد من أعمالها في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا محاولة إقناع حلفائها بالانضمام إلى المعركة لعزل الشركة الصينية.

وبالنسبة للسيد Ren Zhengfei، فهو يرى بأن هذه الإستراتيجية من الحكومة الأمريكية تهدف إلى إحتواء تقنيات Huawei المتقدمة. وقال السيد Ren Zhengfei أيضًا أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تغير منذ أن تقدمت وزارة العدل بتهم جنائية في شهر يناير متهمة الشركة الصينية بسرقة الأسرار التجارية وانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

رفعت Huawei دعاوى قضائية عديدة ضد الحكومة الأمريكية منذ القبض على مديرتها المالية، السيدة Meng Wanzhou، في كندا في شهر نوفمبر الماضي. ومع ذلك، لا يعتقد Ren Zhengfei أن Huawei تشكل تهديدًا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية. وقال Ren Zhengfei : ” ليس لدينا أي شبكات في الولايات المتحدة، ولا نعتزم بيع منتجات 5G الخاصة بنا هناك على أي حال”، وأضاف : ” ليس لدى ترامب أي شيء عنا، ويأمل في استخدام Huawei كورقة مساومة، لكن يبدو أن الصين لا تشتريها، أليس كذلك؟ “.

إمتدح السيد Ren Zhengfei الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حديثه إلى Yahoo Finance وروى قصصًا عن كيف ألهمته روح المبادرة الأمريكية في بناء شركته. في المقابلة التي استمرت لمدة ساعة، كرر ثقته في النظام القانوني بالولايات المتحدة ويأمل في حل المشكلات التي تواجهها Huawei في المحاكم.

لكنه يعتقد أيضًا أن شركته تتفوق على نظرائها الأمريكيين في التقنيات الجديدة والمجالات الرئيسية مثل 5G. وقال السيد Ren Zhengfei : ” على الرغم من أن الولايات المتحدة قوية للغاية، إلا أنها لم تطور كل هذه التقنيات بعد، لذا فقد قرروا اللحاق بنا من خلال التركيز على بعض القضايا غير المهمة “. وأضاف : ” في 5G، لا يوجد في أمريكا العديد من الرقاقات المتطورة، Huawei هي المزود الوحيد للعديد من الرقاقات المتطورة. رقاقاتنا الضوئية هي الأكثر تقدما في العالم. يمكننا العيش بدون الموردين الأمريكيين في العديد من المجالات، ولكن هذا ليس ما نريده “.

لقد كانت Huawei جوهرة التاج في التقدم التكنولوجي للصين في العقدين الماضيين، وتطورها يتماشى مع ما تروج له بكين بالإعتماد على نفسها في المجالات التقنية الرئيسية. الآن، هي تهيمن على قطاع 5G مع أكثر من 50 عقد تجاري. بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، تعمل شركات الإتصالات الأمريكية مع شركات مثل Nokia.

وقال Ren Zhengfei إن مستقبل إنترنت الأشياء ( Internet Of Things ) يتضمن أجهزة كمبيوتر فائقة، وتخزينًا واسع النطاق للغاية، واتصالات فائقة السرعة. وهو يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى إتصالات 5G من خلال حظر شركة Huawei.

وقال Ren Zhengfei : ” حتى لو كانت لديهم حواسيب عملاقة واتصالات واسعة النطاق، فقد تظل الولايات المتحدة متأخرة عن الركب لأنهم لا يمتلكون اتصالات فائقة السرعة “، وأضاف : ” إيقاف أعمال Huawei هو بداية تخلف الولايات المتحدة عن الركب “.