كاميرا الهاتف Google Pixel 3a تحقق نتيجة متقدمة في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية للتو بنشر مراجعته الكاملة لكاميرا الهاتف Google Pixel 3a الأحدث من شركة جوجل. ووفقا لهذه المراجعة، فقد حصل الهاتف Google Pixel 3a على نتيجة إجمالية قدرها 100 نقطة مما يجعله على بعد نقطة واحدة من الهاتفين iPhone XR و Google Pixel 3a مع العلم بأن جميع هذه الهواتف الثلاثة حصلت على 103 نقطة في إختبار إلتقاط الصور.

كتذكير، في نهاية المطاف تحتوي جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة على كاميرات ممتازة من حيث الأداء. من الصعب تحديد جودة كل كاميرا إستنادًا إلى تقييم بالأرقام. ومع ذلك، دعونا نلقي نظرة على النتائج الكاملة التي نشرها فريق DxOMark للهاتف Google Pixel 3a.

في البداية، كان التعرض جيدًا دائمًا في الهاتف Google Pixel 3a بإستثناء المشاهدة العالية التباين. تميل هواتف Google Pixel دائمًا إلى التقليل من التعرض قليلاً لمنح التباين العالي للقطات. ومع ذلك، فقد تمكن الهاتف iPhone XR من الإحتفاظ بالتفاصيل في الظل بشكل أفضل قليلاً من الهاتف Google Pixel 3a.

حصل الهاتف Google Pixel 3a كذلك على 100 نقطة في إختبارات DxOMark أيضًا بفضل النطاق الديناميكي الرائع، والحفاظ على التفاصيل وأداء الفلاش في الصور والتفاصيل، وإنخفاض مستوى الضجيج، والإستقرار العالي في الفيديوهات، وإعادة إنتاج الألوان الطبيعية. ووفقا لفريق DxOMark، فقد وجد بأن الهاتف Google Pixel 3a أصبح أفضل في الجانب المتعلق بالتقريب ولكنه ليس جيدًا بقدر الهاتف Google Pixel 3 فيما يخص تأثير الخلفية المضببة لأنه يكون غير متناسق. ونتيجة لذلك، إستطاع الهاتف Google Pixel 3a التفوق بفارق كبير على الهواتف الأخرى المزودة بكاميرا واحدة. ومع ذلك، لاحظ فريق DxOMark أن هناك بعض الضوضاء والألوان المضللة في الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، ولاحظ كذلك بعض الظلال العرضية في الصور الملتقطة في البيئات المضاءة بشكل جيد.

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من ناحية أخرى، أوضح فريق DxOMark أن الهاتف Google Pixel 3a يعتبر عمومًا قادرًا على إبراز التعرض بشكل دقيق في الفيديوهات والحفاظ بشكل أفضل قليلاً على التفاصيل في ظروف الإضاءة الأكثر إشراقًا مقارنة مع الهاتف Google Pixel 3.

المعالج المتوسط القوة المستخدم في الهاتف Google Pixel 3a جعل هذا الأخير في نهاية المطاف يسجل نقاط أقل في إختبار تسجيل الفيديوهات، ولكن لا يزال هذا الهاتف الأحدث من شركة جوجل جيدًا في هذا الجانب. وبفضل تطور قطاع الهواتف الذكية المتوسطة بدأنا نرى المزيد من تكنولوجيا الكاميرا الحاسوبية المتقدمة تتدفق إلى الهواتف الذكية المتوسطة والمتدنية. على سبيل المثال، مع الإطلاق الوشيك للهاتف Honor 9X Pro، يسعدنا أن نرى مدى جودة الكاميرا في هذا الهاتف الذكي.

عمومًا، ينص فريق DxOMark في النهاية على أن الهواتف الذكية المزودة بكاميرا واحدة في الخلف لم تعد تقبل المقارنة مع ما يمكن للهواتف الذكية المزدوجة الكاميرا القيام به اليوم. على الرغم من أن الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3a يستخدمان نفس الكاميرا، إلا أن النتائج تختلف قليلاً عندما يتم إمعان النظر فيها.