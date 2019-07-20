واجهة One UI 2.0 من سامسونج ستأتي بكل المميزات الموجودة في Android Q

واجهة One UI 2.0 هي الإصدار الجديد من الواجهة المميزة التي قررت سامسونج أن تستخدمها مؤخراً مع جميع هواتفها الذكية المبنية على الأندرويد.

شكل الواجهة وظهورها يعتبران بداية حقبة جديدة في سامسونج وتعاملها مع الهواتف المتحركة الخاصة بها، فقد قررت الشركة أن تتخلى عن اللغة الصارخة في التصميم والإزدحام الذي كانت تعاني منه الواجهة لتصبح عملية أكثر وسهلة التعامل ، كانت الواجهة ظهرت لأول مرة مع هواتف S9+ و Note 9.

Advertisements

بدأت التسريبات والحديث مؤخراً عن الإصدار الجديد من الواجهة التي أحبها الكثيرون، ويبدو أن الإصدار الجديد سيصدر مع Android Q من جوجل، واحد من أهم المميزات التي ستأتي مع نظام Android Q وواجهة One UI الجديدة هو وضع التركيز الذي يركز على الصحة الرقمية وأن تمتلك هوايات وإهتمامات خارج هاتفك المتحرك.

بالطبع يمكنك أن تتوقع المزيد من مميزات Android Q أن تصل إلى واجهة One UI 2.0 مثل التحكم في قائمة Share والصلاحيات التي يتم إرسالها بشكل خاص لبرامج بعينها، كل هذه الأمور سيتم التعديل والعمل عليها بشكل خاص.

كما أن التقرير يذكر أن العائلة القادمة من جلاكسي S ستصدر بواجهة one ui 2.1 القادمة ولكن لا توجد أي دلائل أو تلميحات عن هذا الأمر.