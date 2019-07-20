كاميرا بيكسل 3a تحصل على تقييم مقارب لـ iphone XR

كاميرا بيكسل 3a تكاد تكون واحدة من الأسباب القليلة التي تجعل بعض المستخدمين يتوجهون إليه، طمعاً وأملاً في أن يحصلوا على تجربة قريبة ومشابهة قليلاً لما يروه مع هاتف Pixel 3 العادي.

اليوم نحصل على تقييم لعدسة كاميرا بيكسل 3a من خلال موقع Dx0Mark المشهور والمتخصص في تقييم الكاميرات بمختلف انواعها بإستخدام درجات رقمية ويحصل الهاتف على تقييم 100 درجة ليكون أقل من الـ Pixel 3 العادي بدرجة واحدة وأقل من Iphone XR بثلاث درجات تقريباً وهو فارق لا يذكر نهائياً.

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بالطبع هذا التقييم يزيد من فرصة الجهاز في الحصول على مبيعات أقوى ومنافسة الهواتف المختلفة وشخصيا أرى ان هاتف pixel 3a و 3a XL أفضل من كثير من الهواتف الرائدة الصينية بالرغم من أن المعالجات التي تصدر بها الهواتف قد تكون أضعف قليلاً وليست أعلى ما موجود في السوق حالياً ولكن برمجة جوجل وتعامل الأندرويد مع الأجهزة يجعلنا النظام يعطيك إحساساً بأنه سريع للغاية وقد يكون أسرع من المعتاد .

عائلة بيكسل 3a كانت صدرت منذ أشهر بشكل رسمي حول العالم كهواتف مصغرة في الإمكانيات وأقل قليلاً في مواد التصنيع عن Pixel 3 الذي يأتي بظهر كامل من الزجاج وملمس فاخر للغاية، جميع هذه الهواتف تأتي بنفس مستشعر الكاميرا ونفس الشاشة.