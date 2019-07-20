تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف nova 5i Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لإصدار هواوي المرتقب nova 5i Pro، الذي يأتي بتصميم مربع في الكاميرة الخلفية مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار أخر من سلسلة nova 5 التي كشف عنها خلال الفترة الماضية، حيث ينطلق قريباً هاتف nova 5i Pro الذي ظهر بالفعل في مجموعة من الصور الخاصة بتسويق الهاتف، كما كشف أيضاً عن تفاصيل مواصفات الهاتف.

وينطلق هاتف nova 5i Pro قريباً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع شاشة مميزة بحجم 6.26 إنش، وجودة عرض 2340 في 1080 بيكسل.

ويضم الهاتف في الجهة الخلفية مستشعر للبصمة يأتي إلى أسفل إعدادات الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم مربع الشكل، يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

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أيضاً يدعم هاتف nova 5i Pro رقاقة معالج Kirin 810، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 6 مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت رام مع إختيارين في السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً يتوفر هاتف nova 5i Pro بثلاثة إختيارات في الألوان.

من جانب أخر يدعم هاتف nova 5i Pro بطارية تصل إلى قدرة 4000 mAh، كما يدعم الهاتف شاحن بقدرة 20W بتقنية الشحن السريع، ومن المقرر أن يتم الكشف عن مستوى تسعير هذا الإصدار عند الإعلان الرسمي قريباً.

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