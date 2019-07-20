الكشف عن الصور والمواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei Mate 30 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالمصادقة على الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في وقت سابق من هذا اليوم، فقد قررت هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA الآن كذلك المصادقة على هاتف آخر من شركة Huawei يقال بأنه الهاتف Huawei Mate 30 Lite.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية تقول بأن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3900mAh.

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في الأسبوع المقبل، ولكننا لا نزال نجهل متى ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.