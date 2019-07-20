Toyota تكشف عن حافلة كهربائية صغيرة مع تصميم مستقبلي من أجل أولمبياد طوكيو 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Toyota بالكشف عن حافلة كهربائية صغيرة جديدة تدعى ” Toyota Accessible People Mover ” وتمتاز بتصميم مستقبلي. وجدير بالذكر أنه تم تصميم هذه الحافلة الكهربائية الصغيرة خصيصًا لنقل الزوار خلال الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020. تم تصميم هذه الحافلة الكهربائية الصغيرة خصيصًا للألعاب الأولمبية، وهي توفر للموظفين والزوار خيار النقل في الميل الأخير إلى الأماكن والأحداث. في الحقيقة، هذه الحافلة الصغيرة تشبه عربة جولف كبيرة مستقبلية.

سيتم إستخدام هذه الحافلات الكهربائية الصغيرة بعدة طرق، بما في ذلك نقل الرياضيين والموظفين إلى الألعاب، بالإضافة إلى الزوار الذين يعانون من مشاكل في الوصول، والأسر الذين لديهم أطفال صغار، والنساء الحوامل، وغيرهم ممن قد يتعذر عليهم المشي بسهولة أثناء التنقل بين الأماكن. سيتم إستخدام الحافلات الصغيرة ” Toyota Accessible People Mover ” خلال الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين.

سيتم إطلاق 200 وحدة من هذه الحافلة الصغيرة خلال الألعاب، بما في ذلك المواقع غير المخصصة للأحداث والتي تعد جزءًا رسميًا من الألعاب مثل القرية الأولمبية. تتميز كل حافلة بمقاعد من ثلاث صفوف، بالإضافة إلى مقاعدة قابلة للطي توفر مساحة للكراسي المتحركة. هناك مساحة كافية للنقالة.

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هناك طراز من هذه الحافلة الصغيرة يدعى ” Toyota Accessible People Mover Basic Model ” تم تصميمه في الأساس للتنقل لمسافات قصيرة بسرعات بطيئة لأنه سيتم إستخدامه في الأماكن التي يوجد بها العديد من الأشخاص. سيتم إستخدام هذا الطراز بالذات من قبل المشاركين والرياضيين والموظفين، وسيتم قيادته من قبل سائق جالس في وسط قمرة القيادة.

هناك طراز آخر من هذه الحافلة الصغيرة يدعى ” Toyota Accessible People Mover Relief Model “، وقد تم تصميم هذا الطراز لغرض مختلف يتمثل في توفير المساعدة لكل من يحتاج إليها، فهو قادر على حمل نقالة مع مساحة لإثنين من العاملين في مجال الإغاثة بالقرب منها، مما يوفر طريقة سهلة لنقل شخص تعرض لحادث أو يعاني من مشكلة طبية. ومن غير الواضح ما هي الخطط التي وضعتها شركة Toyota للحافلات الصغيرة ” Toyota Accessible People Mover ” بعد إنتهاء الألعاب الأولمبية.