تكنولوجيا: تسريبات TENAA تستعرض مواصفات Asus ROG Phone II كاملة قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Asus خلال الأيام القادمة للإعلان الرسمي عن إصدارها الثاني من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone II، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر TENAA كشف عن مواصفات الهاتف كاملة.

يعد هاتف ROG Phone II أول الهواتف الذكية التي تنطلق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 بلس، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، ويتميز بشاشة OLED بحجم 6.59 إنش، ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل.

كما يأتي الهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 128، أو 512 جيجا بايت، أو 1 تيرابايت.

وتؤكد الصور المسربة من TENAA على أن تصميم الإصدار الجديد لا يختلف بشكل كبير عن الإصدار السابق من هواتف ROG Phone، إلا أن الإصدار السابق يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، بينما ينطلق ROG Phone II قريباً بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع معدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz.

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كما يضم هاتف ROG Phone II كاميرة أمامية مميزة بمستشعر بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

وتدعم Asus هاتف ROG Phone II بأعلى قدرة للبطارية تصل إلى 5800 mAh، كما يدعم الهاتف شاحن بقدرة 30W يتميز بتقنية الشحن السريع، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار المميز من الهواتف المخصصة للألعاب.

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