جوجل تزيل مجموعة من التطبيقات التي يمكن إستخدامها لمطاردة الآخرين

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذا اليوم وفي هذا العصر، أصبح من السهل للغاية البحث عن معلومات شخص ما على شبكة الإنترنت، وخاصة في عصر الشبكات الإجتماعية حيث يبدو الجميع أكثر من راغبين في مشاركة حياتهم الشخصية مع الغرباء على الإنترنت. وهذا بدوره أدى إلى نشوء مشكلة خطيرة تتمثل في سهولة مطاردة أي شخص.

ومع ذلك، ترغب شركة جوجل في تقليل هذا الأمر، ومنذ ذلك الحين قامت بإزالة مجموعة من التطبيقات المتاحة في متجر Google Play Store والتي قد تسمح للمستخدمين بمطاردة الآخرين. يعتمد هذا على تقرير من شركة Avast التي وجدت سبعة تطبيقات في متجر Google Play Store لديها القدرة على تتبع بيانات الأماكن وإرسالها، إلى جانب جهات الإتصال الخاصة وسجلات المكالمات وحتى الرسائل النصية.

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تكمن المشكلة في هذه التطبيقات في أنها تتنكر في كثير من الأحيان كتطبيقات بريئة، حيث وفقا لشركة Avast، فإن إحدى التطبيقات المكتشفة تتنكر كتطبيق مصمم للحفاظ على أمان الأطفال. ووفقا لرئيس الإستخبارات والأمان في شركة Avast، السيد Nikolaos Chrysaidos، فقد صرح بالقول : ” يتم تقديم بعض هذه التطبيقات كتطبيقات أبوية للتحكم في التطبيقات، ولكن أوصافها ترسم صورة مختلفة، تخبر المستخدمين أن التطبيق يسمح لهم بمراقبة الغشاشين “.

بعد أن تم إخبار شركة جوجل بذلك، قامت هذه الأخيرة مباشرة بإزالة التطبيقات المخالفة، على الرغم من أننا نتصور بأن هذه المشكلة ربما لن تختفي أبدًا. لذلك، في المرة التالية التي تقوم فيها بتحميل أحد التطبيقات، قد ترغب في التحقق من المراجعات مرتين للبحث عن علامات التحذير، وكذلك الصلاحيات التي يطلبها فقط لتكون آمنًا.