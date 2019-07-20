خلل في نظام Uber يتسبب في إثارة ذعر العديد من العملاء في مناطق مختلفة حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - تسبب خطأ في نظام Uber في ضجة كبيرة يوم أمس عندما أكد بعد الركاب أنه تم تحميلهم على دفع 100 مرة أكثر مما كان يتوجب عليهم دفعهم مقابل رحلاتهم. على سبيل المثال، تم تحميل أحد المستخدمين على دفع 2053 دولار أمريكي مقابل رحلة تكلفه في الواقع 20.53 دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل المستخدمين في بلدان متعددة، ولكن سرعان ما قامت شركة Uber بإصلاح الخلل.

جاءت التقارير الأولى حول هذا الخلل من العاصمة الأمريكية واشنطن ومن مدينة سان دييغو، ولكن تم نشر تقارير مماثلة منذ ذلك الحين من قبل المستخدمين في بلدان أخرى مثل فرنسًا حيث أوضح بعض المستخدمين في العاصمة باريس أنهم واجهوا نفس المشكلة. في الواقع، لقد ذكر بعض المستخدمين أنهم عانوا من نفس الشيء مع Uber Eats أيضًا.

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تلقى بعض المستخدمين تنبيهات من البنوك الخاصة بهم حول الرسوم الكبيرة أو الحجوزات التي تم وضعها على بطاقات الإئتمان الخاصة بهم. وأكدت شركة Uber لصحيفة واشنطن بوست أنها قامت بمعالجة المشكلة وإعتذرت للعملاء نتيجة لذلك بحيث صرحت بالقول : ” نحن نفهم أن هذا كان محبطًا. هناك مشكلة معروفة تسببت في إرتفاع رسومكم. لقد قام فريقنا بإصلاح هذه المشكلة بالفعل. شكرًا جزيلاً على سعة صدركم “.

ستقوم شركة Uber بتصحيح الأسعار وإعادة الأموال للعملاء حتى لا يضطروا إلى الإتصال بمصارفهم للطعن في الرسوم الضخمة. سيرى العملاء ” مؤقتًا ” الرسوم على بيانات البنك أو بطاقات الإئتمان الخاصة بهم.