الكشف عن المواصفات الكاملة للهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذين الهاتفين يحصلان على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على صور ومواصفات هذين الهاتفين.

ووفقا للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات TENAA، فقد تأكد قدوم الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro مع شاشات IPS LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومع مستشعرات بصمات الأصابع في الجانب.

وعلاوة على ذلك، فقد تأكدنا الآن أيضًا أن الهاتف Honor 9X سيكون متوفرًا بثلاث خيارات مختلفة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تشمل 4GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/256GB، في حين سيكون الهاتف Honor 9X Pro متوفرًا بخيارين هما 6GB/128GB و 8GB/256GB.

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وبغض النظر عن الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فقد تأكدنا اليوم كذلك بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، في حين سيضم الهاتف Honor 9X Pro ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد تأكدنا أيضًا من أن الهاتف Honor 9X سيضم بطارية بسعة 3300mAh، في حين سيضم الهاتف Honor 9X Pro بطارية بسعة 3900mAh.

هيئة الإتصالات الصينية TENAA كشفت لنا كذلك أن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro سيكونا متوفرين بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأزرق والأسود والأحمر والأرجواني المتدرج والأزرق المتدرج. الآن، أصبحنا تقريبًا نعرف كل شيء عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، وكل ما يتبقى لنا معرفته هو أسعار هذين الهاتفين وموعد إطلاقهما في السوق.