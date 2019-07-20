اليوم.. أول شاب مصرى بعمر الـ 17 عام يصل لسطح القمر لإجراء تجربة علمية

أحمد أبوعقيل
يستعد الشاب المصرى عمرو محمد "17 " سنة ابن مدينة الاسكندرية، للوصول إلى سطح القمر خلال ساعتين، بعد قيامه بأولى رحلاته إلى الفضاء الخارجى من خلال وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا ".
ويسافر عمرو إلى القمر لإجراء تجربة علمية على العناكب، ليكون أول مصري وعربي يصل لسطح القمر ويرفع علم بلاده، قائلا:"وقد قال عمرو :"سأصور القمر وعليه علم مصر".
والجدير بالذكر أن عمرو تغلب على 80 منافسا على مستوى العالم فى مجال البحث العلمى على العناكب فى الفضاء وقدم تجربة جديدة مما ساعدة على الفوز بتلك الرحلة لاجراء تجربته
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