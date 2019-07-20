كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سياسة جديدة لـ”Instagram” تسمح بحذف الحسابات المخالفة للقواعد بشكل أسرع

متابعة-سنيار: يقوم “Instagram” بتغيير سياساته بحيث يمكنه تعطيل الحسابات التي تخالف قواعده بسرعة أكبر.

أعلنت الشركة عن تغيير في السياسة يسمح للخدمة بحذف الحسابات التي تخالف الكثير من قواعدها خلال فترة زمنية محددة، وحتى الآن، لم يزل “Instagram” سوى الحسابات التي تمثل “نسبة مئوية معينة من انتهاك المحتوى”.

لا تزال هذه القاعدة المئوية التي لم تكشف عنها الشركة سارية المفعول، ولكن أصبحت هناك قاعدة جديدة تسمح لـ “Instagram” بحذف الحسابات التي تخالف الكثير من القواعد في فترة زمنية أقصر.

يأتي التغيير في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات لعدم قدرتها على منع صور جثة مراهق على منصتها، ورغم أن “Instagram” تقول إنها استخدمت تقنية حظر الصور لمنع انتشارها، إلا أن المنصة لم تتمكن من التقاط كل شيء، وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها عطلت العديد من الحسابات المجهولة المسؤولة عن استمرار المشاركة.

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بالإضافة إلى ذلك، يقول “Instagram” إنه سيرسل تحذيرات إلى الأشخاص الذين تتعرض حساباتهم لخطر الحذف بسبب كسر الكثير من قواعده، وسينبه التطبيق المستخدمين الذين تمت إزالة منشوراتهم بسبب خرق القواعد، وسيسمح لهم بمعرفة ما إذا كان حذف الحساب وشيكا أم لا.

في السابق، كان يمكن للتطبيق حذف حسابات المستخدمين دون سابق إنذار، ودون أن يفهموا بالضرورة ما ارتكبوه خطأ. وافترض بعض الأشخاص الذين تم حذف حساباتهم أنهم تعرضوا للاختراق، لأن حساباتهم اختفت دون سابق إنذار.

وهناك سيناريو واحد شائع لن يتم تطبيق هذه التحذيرات عليه، وهي الحسابات المعطلة بسبب انتهاكات العلامات التجارية أو حقوق الطبع والنشر، حيث أن هذه العملية، التي تعد نقطة حساسة للعديد من الحسابات التي تنشر مقاطع فيديو فيروسية، ستبقى منفصلة، وفقا لمتحدث باسم “Instagram”.