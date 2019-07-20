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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “AirPods” مطعمة بالماس بقيمة 20.000 دولار
متابعة-سنيار: كشف المصمم المقيم في لوس أنجلوس “Ian Delucc” عن مجموعة سماعات رأس AirPods مرصعة بالألماس.
كجزء من سلسلة “NEW MATERIALISM” التي تهدف إلى دمج عالم الفن والتجارة بسلاسة، تكشف Delucca عن القطعة الحصرية التي يطلق عليها “Object No. 1″، والتي تندرج ضمن سماعات الرأس شبه المثالية من “Apple”.
“Object No. 1” هي AirPods من الذهب الأبيض و 1000 قطعة VVS، من الماس الطبيعي، ويحمل كل جزء من الأجزاء المصممة خصيصا أيضا رقم إصدار وتاريخ إنشاء، ويأتي مع حامل رخامي.
تقتصر “Object No. 1” من AirPods على 25 وحدة بسعر 20.000 دولار لكل منها، ولايمكن الحصول عليها إلا من خلال الاستفسار المباشر عن الرسائل على صفحة الفنان في “Instagram” قبل الإصدار العام.
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