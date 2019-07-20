كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Hasselblad” تحتفل بالهبوط على القمر من خلال مجموعة كاميرات خاصة

متابعة-سنيار:هبطت المركبة الفضائية أبولو 11، والتي تحمل نيل أرمسترونغ وألدرين باز، على سطح القمر قبل 50 عاما بالضبط. للاحتفال بهذه المناسبة، أعلنت هاسيلبلاد عن إصدار خاص من مجموعة كاميرات 907X و CFV II 50C .

كان برفقة رواد الفضاء على متن المركبة الفضائية القمرية كاميرا هاسبلاداد المخصصة للبيانات (HDC)، والكاميرا الكهربائية (HEC) التي استخدمت لالتقاط صور لسطح القمر.

تم تخزين كاميرا HASELBLAD HEC الثالثة في وحدة التحكم مع الطيار Michael Collins وكانت الوحيدة التي عادت إلى الأرض.

تم الانتهاء من هيكل الإصدار الخاص 907x باللون الأسود غير اللامع، مما يتوافق مع اللمسات الأخيرة على HEC التي أعيدت إلى الأرض.

وفي إيماءة إلى الكاميرات التي تركها نيل أرمسترونغ وبوز ألدرين على القمر، تضم الطبعة الخاصة لوحة على جانبها تقول “على القمر منذ عام 1969”.

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يدعم الطراز 907X عدسات X حديثة بدون مرآة، ولكن يمكن أيضا استخدام عدسات V الكلاسيكية مثل العدسات التي كانت جزءًا من مهمة Apollo 11 يمكن استخدامها أيضا مع محول.

بخلاف اللمسات الأخيرة الخاصة، لا تتميز الطبعة القمرية بأي تحسينات على الطرازين الكلاسيكي 907x و CFV II 50c.

لم تعلن Hasselblad بعد عن تاريخ الإصدار، لكن مجموعة الإصدار الخاصة ستكلف 7،499 دولارا عند طرحها للبيع.