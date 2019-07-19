تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro

نشرت هونر (Honor)، العلامة التجارية المُصنعة للهواتف الذكية، صورًا جديدة تعكس شكل نسخة موسكينو (Moschino)، وهي النسخة الخاصة من هاتفها الأحدث (Honor 20 Pro)، والذي من المتوقع أن يتوفر في الأسواق المحلية قريبًا.

وكما هو ظاهر في الصور، فإن نسخة موسكينو (Moschino) تأتي باللون الأسود مع عبارة “هذا ليس هاتف موسكينو” محفورة على الجهة الخلفية باللون الذهبي، إلى جانب شعار (Honor) المحفور أيضًا بالون الذهبي، وغلاف خارجي جذاب يحمل عبارة “هذا ليس غلاف موسكينو”.

يُذكر أن هذا الهاتف يجسد ثمرة التعاون الذي وقعته الشركة في شهر ديسمبر من العام الماضي مع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة موسكينو (Moschino)، حيث لطالما تعاونت هونر (Honor) مع شركات أزياء عالمية لإطلاق نسخة خاصة بحلة الموضة، والتي تستهدف من خلالها عشاق الموضة والأزياء.