ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

كانت الهواتف تعمل سابقًا بواسطة شبكة الجيل الثاني (2G)، ثم شبكة الجيل الثالث (3G)، قبل أن يجري ترقيتها إلى شبكة الجيل الرابع (4G)، ونسمع في الوقت الحاضر أن البلدان تتسابق لاتخاذ خطوات لنشر شبكات الجيل الخامس.

لكن السؤال ما هي شبكة الجيل الخامس (5G)، وماذا تعني لنا كمستهلكين، والجواب هو أن شبكة الجيل الخامس (5G) لن تجعل الهواتف الذكية أفضل فقط، بل إنها تبشر بتجارب غامرة جديدة، مثل الواقع الافتراضي والمعزز، مع معدلات بيانات أسرع وتقليل زمن التأخر.

ونحتاج من أجل التمتع بهذه السرعة إلى هاتف داعم لشبكة الجيل الخامس (5G)، مثل هاتف (Huawei Mate 20X 5G)، وهو أحد الهواتف الأولى التي توفر للمستخدمين أفضل تجارب شبكة الجيل الخامس.

جرب معيار جديد من السرعة

نتصفح الإنترنت على مدار 24 ساعة، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى اتصال إنترنت سريع، ويوفر هاتف (Huawei Mate 20X 5G) واحدة من أسرع التوصيلات في العالم بفضل تقنية الجيل الخامس، مما يوفر عليك الكثير من الإحباط عند بث فيديو عالي الدقة (4K)، أو تنزيل فيلم أو تشغيل لعبة عبر الإنترنت.

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والفرق الرئيسي بين هذا الهاتف وهاتف (Huawei Mate 20) الداعم لشبكات الجيل الرابع هو تحسين تكنولوجيا الجيل الخامس لتعزيز الاتصالات.

ويتوافق هاتف (Huawei Mate 20X 5G) مع أجيال متعددة من تقنية الشبكات، بما في ذلك الجيل الرابع؛ والجيل الثالث؛ والجيل الثاني، وتضمن بذلك الاتصال دائمًا عبر سرعات عالية بفضل رقاقتي: (Kirin 980) و (Balong 5000).

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استخدامك لشاشة عرض صغيرة يعني إجهاد عينيك عند محاولة الإلمام بكافة التفاصيل المعروضة، لكن شاشة العرض الكبيرة تُغير كل ذلك، إذ يأتي هاتف (Huawei Mate 20X 5G) مع شاشة الندى بقياس 7.2 إنشًا، وهي مثالية لتجربة ترفيهية استثنائية، كما أنها تأخذ الألعاب إلى مستوى جديد، حيث تكون على دراية بجميع الحركات في اللعبة حتى لا تفوت أي تفاصيل.

احصل على مزيد من الطاقة

لدى هاتف (Huawei Mate 20X 5G) بطارية كبيرة سعة 4200 ميلي أمبير، و هي واحدة من أكبر بطاريات الهواتف الذكية المتاحة في السوق، وإلى جانب سعتها الكبيرة، فإنها آمنة وحاصلة على اعتماد (TUV Rheinland).

وتساعدك البطارية على تشغيل الموسيقى المفضلة لديك والاطلاع على آخر تحديثات منصات التواصل الاجتماعي وأكثر من ذلك دون الحاجة إلى القلق، كما يحتوي الهاتف على تقنية الشحن السريع من هواوي (SuperCharge) بقدرة 40 واط لشحن جهازك في أقل وقت ممكن.

تبريد ذاتي مبتكر

يبقى الجهاز باردًا ومتجاوبًا حتى في حالة الألعاب ذات الكثافة الرسومية العالية، وذلك بفضل إضافة هواوي لتقنية (SuperCool)، وهي تقنية تبريد رائدة تُقدم أداء تبريد متميز.

لذا، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي داعم لشبكة الجيل الخامس، فيجب أن يكون خيارك الأول هو هاتف Huawei Mate 20X 5G)، والذي يوفر جميع ميزات شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى تجربة مستخدم مختلفة تمامًا.

يُذكر أنه قد جرى اختبار الهاتف وتجربته مع عدد من شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم قبل الإطلاق الرسمي.