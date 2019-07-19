إنستاجرام ستحذرك الآن قبل أن تقوم بتعطيل حسابك

فاطمة أيت طالب - دبي - وقعت شبكة إنستاجرام التابعة لشركة الفيسبوك في العديد من الأخطاء في الماضي من خلال تعطيل عدد من الحسابات دون أي سابق إشعار. الآن، قامت الشركة بتغيير سياساتها إلتزمت بتحذير بالمستخدمين قبل تعطيل حساباتهم.

سيتلقى مستخدمو إنستاجرام إخطارات داخل التطبيق عندما تكون حساباتهم معرضة لخطر التعطيل بسبب إنتهاكهم إرشادات المجتمع المتعلقة بالعُري والمواد الإباحية والعنق والمضايقة وخطابات الكراهية وبيع المخدرات والإرهاب. سيحصل المستخدمون أيضًا على فرصة للطعن في المحتوى المخالف والحسابات المعطلة من داخل التطبيق بدلاً من الحاجة إلى الذهاب إلى مركز المساعدة.

قالت إنستاجرام أيضًا أنه بالإضافة إلى إزالة الحسابات مع نسبة مئوية معينة من المحتوى المخالف، فإنها ستقوم بإزالة الحسابات مع عدد معين من المخالفات في مدة زمنية معينة، على غرار كيفية تنفيذ السياسات من قبل الشركة الأم، فيسبوك.