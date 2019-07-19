الحملة الدعائية للهاتف Galaxy Fold القابل للطي على وشك أن تبدأ، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقارير من المطلعين على المسألة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Fold جاهز للدخول إلى السوق لأن النسخة المعادة التصميم من هذا الهاتف القابل للطي إجتازت جميع الإختبارات الداخلية. ونتيجة لذلك، تستعد شركة سامسونج الآن لبدء الحملة التسويقية للهاتف من جديد.

لا يزال من غير الواضح متى سيصبح الهاتف القابل للطي Galaxy Fold متوفرًا للشراء. لقد فات الأوان إذا كانت شركة سامسونج تخطط لإطلاقه في شهر يوليو الجاري، ولكن إذا أرادت الشركة الكورية الجنوبية التغلب على شركة Huawei، فمن الأفضل أن تسرع لأن هذه الأخيرة تستعد لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في الصين قريبًا، وفي الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر المقبل.

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الحدث الرئيسي التالي لشركة سامسونج سيُعقد في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، وهو الحدث الذي سيتم فيه إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. ويجب أن نحصل على الأقل على إعلان تشويقي من أجل Galaxy Fold في هذا الحدث، لأننا على يقين من أن جميع الحاضرين ستكون لديهم أسئلة حول هذا الهاتف.

ألقي نظرة على فريق DoWhatYouCan#، فالدي جي الشهير Steve Aoki ظهر في الصورة الدعائية الأحدث التي نشرتها شركة سامسونج قبل يومين وهو يحمل الهاتف Galaxy Fold، ويمكنك إلقاء نظرة على هذه الصورة أعلاه.