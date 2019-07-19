الحامل DJI Ronin SC الجديد من شركة DJI يوفر سهولة الحمل للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة DJI هذا الأسبوع بإطلاق حامل جديد للكاميرات بدون مرايا. هذا الحامل والذي يحمل إسم DJI Ronin SC يمتاز بسهولة الإستخدام نظرًا إلى أنه يُعتبر أخف وزنًا بنسبة 41 في المئة مقارنة مع الحامل السابق DJI Ronin S. هذا الحامل الجديد يمتاز بمقبض واحد وبثلاث محاور مع العلم بأنه يزن 2.4 رطل فقط، لذلك سيكون من السهل حمله معك من أجل جلسات التصوير وتوثيق اللحظات المميزة.

تمكنت شركة DJI من جعل الحامل DJI Ronin SC أخف وزنًا بنسبة 41 في المئة مقارنة بـ DJI Ronin S لأن الشركة إستخدمت مزيجًا من المغنيسيوم والألومنيوم والمعدن والبلاستيك المركب لإنشاء حامل خفيف الوزن وسهل الإستخدام ويمكن فكه بسهولة ليتناسب داخل الحقيبة.

قررت DJI ببساطة أخذ التكنولوجيا القوية من الحامل الحالي وتضمينها داخل تصميم أصغر وأخف وزنًا. وبخصوص هذا الموضوع، صرح مدير المنتجات الأول في شركة DJI، السيد Paul Pan بالقول : ” يمكن الآن للمستخدمين ربط كاميراتهم بدون مرآة مع أداة للتثبيت سهلة الحمل وسهلة التركيب، وسهلة الإستخدام، ولا تزال مزودة بميزات وتكنولوجيا عالية الأداء “.

Advertisements

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود. في حين يمكن للحامل DJI Ronin S السابق حمل حمولة قدرها 8 رطل مع عمر للبطارية يبلغ 12 ساعة، فبإمكان الحامل DJI Ronin SC حمل ما يصل إلى 4.4 رطل مع عمر بطارية يصل إلى 11 ساعة. هناك بعض الميزات الجديدة على مستوى التصميم، والتي تشمل إمكانية تحسين التوازن ونظام قفل الموضع. كما يتم تقديم وضعين جديدين عبر التطبيق واللذان لم يكونا متاحين للحامل DJI Ronin S الحالي.

تقوم شركة DJI الآن ببيع الحامل DJI Ronin SC عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ومن خلال مجموعة من متاجر التجزئة. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن السعر، فهو يبدأ من 439 دولار أمريكي.