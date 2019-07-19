أنت بحاجة إلى تحديث جهاز Logitech للإستقبال اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا قمت بشراء لوحة مفاتيح لاسكلية أو فأرة لاسكلية من شركة Logitech، فهي تأتي مع جهاز إستقبال لاسلكي على شكل مفتاح USB يتيح لك توصيل لوحة المفاتيح أو الفأرة لاسلكيًا مع الحاسوب الخاص بك إذا كان هذا الأخير لا يدعم البلوتوث. أنت لا تولي إهتمامًا كبيرًا لجهاز الإستقبال اللاسلكي هذا، ولكن يبدو أنه يتوجب عليك القيام بذلك الآن.

هذا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The verge، فيبدو أن جهاز الإستقبال اللاسلكي من شركة Logitech يعاني من ثغرة أمنية مما يجعله عرضة للإختراق. هذا ليس جديدًا لأنه تم الإبلاغ عن هذه المشكلة في العام 2016 حيث كانت تُعرف بإسم ” MouseJack “. أصدرت شركة Logitech تحديثًا لإصلاح هذه المشكلة، ولكن موقع The Verge إكتشف أنه حتى يومنا هذا لا تزال منتجات Logitech يجري شحنها مع جهاز إستقبال لاسلكي غير آمن.

تجدر الإشارة إلى أن منتجات Logitech ليست الوحيدة التي يُحتمل أن تتأثر بهذه الثغرة الأمنية، فالمنتجات اللاسلكية الأخرى من أمثال Dell و HP و Lenovo و Microsoft والتي تستخدم نفس الرقاقات والتعريفات معرضة أيضًا لهذا الإختراق. الشيء الإيجابي هو أن شركة Logitech تسمح للمستخدمين بتحديث التعريفات الخاصة بجهاز الإستقبال اللاسلكي هذا، وهذا أمر جيد.

Advertisements

إذا كنت تملك منتج لاسلكي من شركة Logitech يعتمد على جهاز الإستقبال اللاسلكي، فعليك التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة Logitech على شبكة الإنترنت حيث يمكنك تحميل التحديث الذي يجب أن يعالج المشكلة. نعم، هذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين إشتروا ربما أحد منتجات Logitech مؤخرًا.