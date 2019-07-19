تحديث Android 9 Pie سيشق طريقه قريبًا للجيل الأول من الهاتف Razer Phone

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى الهاتف Razer Phone 2 تحديث Android 9 Pie الرسمي في شهر فبراير الماضي، ولكن ظلت شركة Razer متكتمة بشأن موعد إطلاق نفس التحديث للهاتف Razer Phone الأول الذي تم إطلاقه في العام 2017.

اليوم ردًا على منشور غاضب على الشبكة الإجتماعية Reddit، كشف حساب Razer الرسمي أن تحديث Android 9 Pie للهاتف Razer Phone الأصلي سيكون متوفرًا في الأسابيع المقبلة. لسوء الحظ، لم يتم الكشف عن موعد الإطلاق بالضبط، ولكن هذا لا يزال يمثل أول تأكيد نحصل عليه من شركة Razer بأنها لا تزال تخطط لجلب نظام Android 9 Pie إلى هاتفها الذكي الأول الذي قامت بإطلاقه في العام 2017.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Razer Phone 2 سيشمل الإصلاحات الأمنية الشهرية، ونحن نأمل أن يتعلق الأمر بالإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل. وتماشيًا مع ذلك، قامت شركة Razer بشكر المعجبين على دعمهم وصبرهم، والذي تحتاج إلى الكثير منه إذا كنت تملك الهاتف Razer Phone الأصلي. ووفقا لبعض المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit، فلقد مضى أكثر من عام منذ أن قامت شركة Razer بإصدار آخر تحديث أمني لهاتفها الذكي الأول، وبالتالي هذا يعني أن الشركة تعاني من التأخير في جميع الجبهات.