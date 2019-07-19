مواصفات Mate X تظهر مع ظهور ترخيص الهاتف وتلميح لإصدار قريب

ظهرت مواصفات Mate X القادم من هواوي والقابل للطي بالرغم من اللعنة التي تطارد الهواتف القابلة للطي، ولكن هذه المواصفات ظهرت من خلال الترخيص الخاص بالهاتف.

بالطبع تأخر إطلاق الهاتف بعض الوقت لأن هواوي قررت أن تأخذ وقتها في العمل مع الهاتف وتصميمه حتى يتفادوا المشاكل التي ظهرت وبكثرة مع إرسال نسخ المراجعة من الهاتف للمراجعين التقنين المختلفين حول العالم.

الآن نعرف جزء كبير من مواصفات Mate X مثل أنه سيكون هاتف 5G برقم موديل TAH-AN00 مع شاشة بحجم 8 بوصة من نوع OLed ودقة عرض تصل إلى 2,480×2,200، كما أن بطارية الهاتف ستكون على الأقل 4400 مللي أمبير .

أما من ناحية الذواكر العشوائية والمساحة التخزينية فسيكون هناك ثلاثة إختيارات وهي :

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6GB + 128GB

8GB + 256GB

12GB + 512GB

كما أن المساحة ستكون قابلة للزيادة من خلال بطاقات الذاكرة المختلفة، الهاتف سيأتي بوزن 287 جرام مع كاميرا رباعية في الخلف، العدسة الأساسية والأولى ستكون 40 ميجابكسل والثانية ستكون 16 ميجابكسل والثالثة ستكون 8 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر بعد وهو العدسة الرابعة.

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سيدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 55 واط، وبحسب تسريب ظهر لبعض المنشورات باللغة الروسية فإن الهاتف سيصدر بشكل رسمي في سبتمبر القادم في روسيا وهذا يعني أنه قد يصدر في وقت أقرب من هذا في الصين .