جوجل تزيل 7 تطبيقات تجسس من على متجر Play الخاص بها

قامت جوجل بإزالة 7 تطبيقات تقوم بالتجسس عليك وجمع البيانات بشكل سري من خلال متجر Play Store الخاص بأجهزة الأندرويد.

جاءت قائمة هذه التطبيقات من شركة حماية الإنترنت وأمن المعلومات Avast Mobile Threat Researchers التي تعتمد وبشكل أساسي على تقديم معلومات أمنية وإستشارات أمنية لمختلف الشركات ومنها جوجل بالطبع، أغلب هذه التطبيقات تم تصميمها من قبل مطوريين روسيين – مثل تطبيق Faceapp ولكن لم يتم إزالته -.

تمت إزالة التطبيقات من قبل جوجل ولكن ليس قبل أن يتم تحميلهم أكثر من 100 ألف مرة تقريباً، التطبيقات كانت مصممة بشكل أساسي لتساعد المستخدم على تتبع أي شخص وملاحقة أي شخص يرغب فيه، سواءً كان هذا الشخص طفل أو زوجة أو حتى موظف، التطبيقات كانت تتبع الشخص الهدف وتقوم بالإستيلاء على رسائله وهاتفه وقائمة الإتصالات الخاصة بها.

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ليعمل التطبيق كان يتطلب أن يتم تثبيته على جهاز الضحية وتسجيل الدخول ببريد المستخدم، كما أن التطبيق كان يريك طرق لتخفي جميع الأدلة أن التطبيق موجود من الأساس، بالطبع مثل هذه التطبيقات تعتبر خرق واضح لسياسة الخصوصية الخاصة بجوجل وكونها تأتي من مطور روسي فهذا يجعل الامر مشكوكا فيه أكثر.

قائمة التطبيقات التي تمت إزالتها هي كالتالي :