تسريب الصور والمواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei Nova 5i Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في الشهر الماضي، وهي السلسلة التي تتضمن حتى الآن كل من Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i إضافة إلى Huawei Nova 5 Pro. وإلى جانب هذه الهواتف الذكية الثلاثة، فقد كان من المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن الهاتف Huawei Nova 5i Pro، ولكن هذا ما لم يحدث. في وقت لاحق، ظهر رسم تخطيطي للهاتف Huawei Nova 5i Pro يكشف لنا عن تصميمه، والآن، تم تسريب الصور الرسمية لهذا الهاتف جنبا إلى جنب مع مواصفاته التقنية الكاملة.

هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تدعم صحة التسريب السابق وتؤكد التصميم النهائي للجهاز. يحتوي الهاتف على شاشة تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بقطر 6.26 إنش وبدقة +FullHD.

في الواجهة الخلفية نلاحظ إمتلاك الهاتف لأربع كاميرات في وحدة مربعة الشكل يتواجد بجانبها الفلاش LED وأسفلها مستشعر بصمات الأصابع. ووفقا لهذا التسريب، فإن هذه الكاميرا الخلفية الرباعية ستضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر ثاني بدقة 8 ميغابكسل فضلا عن مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميغابكسل لكليهما. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5i Pro سيضم معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB مع العلم بأن النسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية ستكون متوفرة مع 128GB من الذاكرة الداخلية فقط على عكس النسخة المزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية التي ستكون متوفرة مع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

الهاتف Huawei Nova 5i Pro القادم سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأخضر والأسود، وسيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W. والآن، كل ما يتبقى لنا معرفته هو سعر الهاتف وموعد إطلاقه في الأسواق.