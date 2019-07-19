Galaxy Tab S5e يتلقى تحديث جديد يجلب معه الدعم لميزات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e، وهو التحديث الذي يجلب معه أخيرًا الدعم لخاصية Bixby Voice والتي وعدتنا بها شركة سامسونج منذ أن قامت بالإعلان رسميًا عن هذا الجهاز اللوحي. وبالتالي، فمن الرائع أن نرى الشركة الكورية الجنوبية تجلب الآن خاصية Bixby Voice إلى الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e مع العلم بأنه يمكن الوصول إلى Bixby Voice في هذا الجهاز اللوحي من خلال الضغط مطولاً على زر التشغيل، ولكن لن يتم تفعيل ذلك تلقائيًا، فأنت لا تزال بحاجة إلى الذهاب إلى قائمة الإعدادات السريعة في أعلى مركز الإشعارات وتفعيل خيار Power key for Bixby. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن كيفية إعادة تشغيل وإطفاء الجهاز اللوحي بعد إجراء هذا التغيير، فلا تقلق لأن شركة سامسونج قامت بإضافة إختصار لقائمة التشغيل في مركز الإشعارات.

يمكنك أيضًا إضافة إختصار Bixby Voice إلى الشاشة الرئيسية، لما لا. وعلاوة على ذلك، فبإمكانك أيضًا إستخدام عبارة ” Hi Bixby ” إذا كنت ترغب في الحصول على إنتباه المساعد الرقمي على جهازك اللوحي، على الرغم من أن هذا الخيار الأخير يبدو بطيئًا بعض الشيء في الإستجابة، وعلى الأرجح بسبب المكونات المتوسطة الجودة المستخدمة في هذا الجهاز اللوحي.

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إذا كنت تملك نسخة LTE من Galaxy Tab S5e، فأنت ستحصل أيضًا على الدعم لميزة Call & Message Continuity التي تم رصدها حتى الآن في هواتف سامسونج الرائدة لهذا العام التي تم إطلاقها مع نظام Android 9 Pie. ومنذ ذلك الحين، وصلت هذه الميزة إلى سلسلة هواتف Galaxy S9 Series من خلال التحديث الأمني لهذا الشهر، مما يعني أن Galaxy Note 9 سيكون هو الهاتف التالي الذي سيحصل على هذه الميزة على الأرجح.

هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا لملاك Galaxy Tab S5e في كل من كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ويحمل البنية رقم T72*XXU1ASG3 مع العلم بأنه يشمل أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن نرى هذا التحديث يشق طريقه للمزيد من البلدان حول العالم في قادم الأيام والأسابيع. عموما، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجهاز اللوحي الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك اللوحي يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.