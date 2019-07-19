Honor تشوق لقدرات Honor 9X Pro على إلتقاط الصور في الليل، وعينات تظهر نتائج مبهرة

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أننا لا نتوقع أن يحصل الهاتف Honor 9X Pro على نفس تقنيات التصوير التي رأيناها في الهاتف Honor 20 Pro، إلا أنه لا يزال يوفر كاميرا ثلاثية متقدمة.

يعرض الجزء الأخير من الحملة التشويقية للهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro قدرات هذين الهاتفين، ولا سيما فيما يخص قدرة هذين الهاتفين على إلتقاط الصور في البيئات المنخفضة الإضاءة. وتم نشر إثنين من الملصقات الترويجية على الحساب الرسمي للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الملصقات التي تعرض لنا أنواع الصور المنخفضة الإضاءة التي يمكن للهاتف Honor 9X Pro إلتقاطها.





وفي الوقت نفسه، ظهرت مجموعة من الصور ذات الإضاءة المنخفضة والتي قيل بأنه تم إلتقاطها بإستخدام الهاتف Honor 9X Pro، مما يظهر مرة أخرى نتائج رائعة في البيئات المنخفضة الإضاءة. وبإستثناء الصورة الأولى، فيبدو أن جميع الصور تم إلتقاطها بإستخدام الوضع الليلي Night Mode المخصص لمثل هذه الحالات. وكما تعلمون على الأرجح، فالوضع الليلي يقوم بإلتقاط عدة صور بتعرض مختلف ودمجها في صورة واحدة لتقليل الضوضاء وعرض الألوان بشكل أفضل مع تعزيزها.

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ومن المتوقع أن يضم الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro نفس الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل ونفس الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق والتي تبلغ دقتها 2 ميغابكسل. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor 9X Pro سيحصل على كاميرا إضافية تمتاز بدقة 8 ميغابكسل ستضم على الأرجح عدسة واسعة الزاوية.

وبغض النظر عن الكاميرات، فمن المفترض أن يحصل كلا الهاتفين كذلك على المعالج HiSilicon Kirin 810، وبطاريات بسعة 3900mAh، وشاشات LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD. وعلاوة على ذلك، فمن المفترض أن يأتي كلا الهاتفين كذلك مع كاميرات أمامية منبثقة بدقة 24 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، فمن المتوقع أن تقوم شركة Honor كذلك في اليوم 23 من هذا الشهر بالكشف عن إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5 وربما عن الحاسوب المحمول MagicBook Pro الذي نأمل أن يشق طريقه إلى الأسواق العالمية في حالة إذا تم الإعلان عنه بالفعل.