Xiaomi ترفع حدة المنافسة وترغب في مقارعة الآخرين مع الهاتف BlackShark 2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - حسنًا، لقد إكتشفنا للتو أن هناك شركة أخرى تعتزم تحديث أحد هواتفها الذكية من خلال تزيده بالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. في الواقع، لقد أعلنت شركة Xiaomi للتو في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنها ذاهبة للكشف عن هاتف الألعاب BlackShark 2 Pro الجديد في اليوم 30 من شهر يوليو الجاري. وليس من الصعب تخمين أن هذا الهاتف سيحصل على المعالج +Snapdragon 855 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد يومين فقط من تأكيد العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE عزمها ترقية الهاتف Nubia Red Magic 3 من خلال تزويده بالمعالج +Snapdragon 855 الجديد في المستقبل القريب كرد على الهاتف Asus ROG Phone 2 الذي سيصل مع نفس المعالج في اليوم 22 يوليو.

الفرق بين Snapdragon 855 و +Snapdragon 855 هو أن هذا الأخير حصل على معالج رسوميات أسرع قليلاً بنسبة 15%، في حين تم تحسين أداء المعالج المركزي فيه بنسبة 4% من خلال رفع تردد المعالج من 2.84GHz إلى 2.96GHz.

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من غير الواضح ما إذا كان الهاتف BlackShark 2 Pro سيحصل على ترقيات أخرى تتخطى المعالج، مثل حصوله على شاشة ذات معدل تحديث أعلى لرفع قدرته التنافسية في سوق الهواتف الذكية المتطور بسرعة.