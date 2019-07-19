الكشف عن المزيد من مواصفات الهاتف Huawei Mate X، وموعد الإطلاق يقترب

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يكون هذا العام هو العام الذي ستصل فيه الهواتف الذكية القابلة للطي أخيرًا إلى السوق بأعداد كبيرة. كنا نظن أن شركة سامسونج ستكون أول من يقوم بذلك من خلال إطلاق الهاتف Galaxy Fold، ولكن بسبب بعض المشاكل في التصميم، قررت الشركة الكورية الجنوبية في نهاية المطاف تأجيل عملية الإطلاق. وفي الوقت نفسه، قررت شركة Huawei أن تأخذ كامل وقتها قبل أن تقوم بإطلاق الهاتف Huawei Mate X لتجنب نفس المصير.

ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Huawei Mate X يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA. ووفقا للمعلومات المدرجة في الموقع الرسمي لهذه الهيئة الصينية، فهي تقول أن الهاتف Huawei Mate X يضم شاشة OLED مرنة بحجم 8 إنش وبدقة 2200×2480 بكسل.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية المذكورة آنفًا كذلك أن الهاتف Huawei Mate X سيأتي مع بطارية بسعة 4400mAh على أقل تقدير، وسيضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB مع العلم بأن هذه الذاكرة الداخلية تقبل إمكانية توسيعها عن طريق الذاكرة الخارجية Nano Memory Card.

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المعلومات التي حصلنا عليها اليوم تقول كذلك أن الهاتف Huawei Mate X سيمتاز بأبعاد تبلغ 161.3 × 146.2 × 11 ملمتر، وسيزن 287 جرام. وبصرف النظر عن الأبعاد، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Huawei Mate X سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأن هناك كاميرا إضافية ولكنها من نوع Time Of Flight لتعزيز أداء تطبيقات الواقع المعزز والواقع الإفتراضي وغيرها من التطبيقات الأخرى.

الهاتف Huawei Mate X سيدعم الشحن السريع بقوة 55W، ولكننا كنا نعلم ذلك منذ اليوم الذي تم فيه إزاحة الستار رسميًا عن هذا الجهاز. ونظرًا إلى أن الهاتف Huawei Mate X حصل للتو على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فنحن نعتقد بأنه لن يمضي وقت طويل قبل أن نرى شركة Huawei تقوم بإطلاق هذا الهاتف بشكل رسمي في الصين.