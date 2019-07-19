إشاعة : Pixel 4 سيأتي ب 6 جيجابايت للـ Ram لتحسين سرعة الأداء

هاتف Pixel 4 هو جهاز جوجل الرائد القادم الذي سيأتي بحجمين كما جرت العادة وسيكون منه نسخة XL، بحسب آخر إشاعة ظهرت فإن الهاتف سيأتي ب6 جيجابايت كذواكر وصول عشوائي.

لازال أمامنا الكثير من الوقت حتى نرى الهواتف أو يتم إطلاقها بشكل رسمي حيث جرت العادة على إطلاقه في أكتوبر من كل عام، الإشاعات بالطبع لا تعرف الوقت وستسمر بالظهور خلال الأيام القادمة وبكثرة، بدأت التسريبات منذ بضعة شهور عندما ظهر لأول مرة التصميم الخلفي وتصميم الكاميرا الخلفية السيء للغاية ثم جاء التأكيد على هذا التسريب من جوجل لذا يمكنك إعتبار أغلب تسريبات الهاتف صحيحة.

أما عن تسريب اليوم فإنه يأتي من مصدر مقرب من جوجل ويعتمد عليه ويقول بأن الهاتف أخيراً سيأتي بذواكر وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت، تعتبر هذه أول مرة تقوم جوجل بإستخدام ذواكر عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت في هواتفها بالرغم من أن باقي الشركات بدأت بإستخدامها منذ 2017 بشكل واسع للغاية.

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بحسب التسريب فإن الشاشات ستصبح أكبر أيضاً وتحديداً أطول فيبدو بأن هاتف Pixel 4 سيأتي بشاشة أبعادها تصل إلى 19:9 تقريباً بدلاً من 18:9 التي كانت موجودة في الـ Pixel 3، الهاتفين سيأتيان بمساحة تخزينية تصل إلى 128 جيجابايت تقريباً وعلى الأغلب سنرى الهواتف تعتمد على معالجات +Snapdragon 855 الجديدة.

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