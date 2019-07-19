نظام HongMeng OS ليس مصمماً للهواتف بحسب هواوي

نظام HongMeng OS أثار ضجة كثيرة في الأيام الماضية، تحدثت عنه الكثير من المواقع والمجلات الغير مهتمة بالتقنية لأنه كان رد هواوي على محاولة أمريكا لمنعها من إستخدام الأندرويد، ولكن اليوم وبعد حل أزمة جوجل وأمريكا مع الشركة فإن نائب رئيس الشركة يعلن بأن النظام ليس مصمماً للهواتف المتحركة.

بحسب ما قالته السيد Catherine Chen نائبة رئيس شركة هواوي وأحد أعضاء المجلس الإداري الخاص بها بأن نظام HongMeng OS لم يهدف أبداً لإستبدال نظام الأندرويد ولكن تم تطويره للإستخدام التجاري والمعلوماتي بعيداً عن الاستخدام اليومي للهواتف.

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قالت نائبة الرئيس هذا التصريح في مؤتمر خاص للإعلام في بلجيكا بالأمس، وأكدت أن النظام مخصص بشكل أكثر للإستخدام الصناعي قبل التجاري وأن النظام لا يحتوي على عدد كبير من الأكواد مثل أنظمة تشغيل الهواتف المتحركة، فالنظام على ما يبدو يحتوي على عدة آلاف من الكود بدلاً من الملايين الموجودة في الأندرويد كمثال.

ربما يكون هذا التصريح حقيقة وربما يكون محاولة من الشركة لتحسين علاقتها مع جوجل والأندرويد بشكل عام ولكن لا شك بأن الشركة والمسؤولين الصينين إستخدموا فكرة النظام في محاولة منهم للضغط على الولايات المتحدة وجوجل، بالتأكيد كانت هناك خطط داخل الشركة لإستخدام النظام كبديل للأندرويد إن دعت الحاجة إلى ذلك .