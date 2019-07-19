نائب رئيس شركة Huawei تؤكد أن نظام HongMeng OS ليس للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - غالبًا ما تم وصف نظام HongMeng OS على أنه نظام التشغيل البديل من شركة Huawei لنظام الأندرويد في الهواتف الذكية، ولكن يبدو أن الشركة الصينية لديها خطط أخرى. صرحت السيدة Catherine Chen، عضوة مجلس الإدارة ونائبة رئيس شركة Huawei، بأن نظام HongMeng OS لم يكن يَهدف أبدًا إلى الحلول مكان الأندرويد، فقد تم تطويره للإستخدامات التجارية ومن أجل أجهزة إنترنت الأشياء ( Internet Of Thins ).

كشفت السيدة Catherine Chen عن هذه المعلومات في مائدة مستديرة لوسائل الإعلام في العاصمة البلجيكية، بروكسيل. تم تسجيل HongMeng OS مؤخرًا كعلامة تجارية، ولكنه كان دائمًا مخصصًا للإستخدام الصناعي وكان قيد التطوير قبل فترة طويلة من المناقشات حول إستبدال نظام الأندرويد في أعقاب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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يبدو أن نظام HongMeng OS يحتوي على عدد أقل بكثير من التعليمات البرمجية، فهو يضم مئات الآلاف من السطور البرمجية بدلاً من عشرات الملايين مثل أنظمة التشغيل الأخرى المخصصة للهواتف الذكية. وأضافت السيدة Catherine Chen أن نظام التشغيل الذي تعمل عليه شركة Huawei يمتاز بإستجابة أسرع مقارنة بنظام تشغيل الهواتف الذكية.

على الرغم من أن هذا قد يكون حقيقة، فينبغي الإشارة إلى أن المسؤولين الصينيين بدأوا يتحدثون عن نظام HongMeng OS بمجرد أن قررت الحكومة الأمريكية رفع الحظر التجاري عن شركة Huawei، مما يجعل الجميع يفترضون بأنه كان يمكن أن تكون هناك إعتبارات حول جعله نظامًا للهواتف الذكية.