الكشف عن المواصفات الكاملة للهاتف Asus ROG Phone 2 المنتظر قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب المنتظر Asus ROG Phone 2 في الأسبوع المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم رصد هذا الهاتف يوم أمس في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع صوره وبعض مواصفاته التقنية. الآن، قررت الهيئة الصينية المذكورة آنفًا الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

المعلومات التي كشفت لنا عنها هيئة الإتصالات الصينية TENAA اليوم تؤكد لنا أن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم شاشة OLED بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB أو 1TB.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA كذلك الأن أن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم بطارية ضخمة بسعة 5800mAh والتي تأكد في وقت سابق أنها ستدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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وعندما يتعلق الأمر بالتصميم، فقد كشفت لنا الصور المدرجة في موقع الهيئة الصينية TENAA أن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيأتي مع تصميم لا يختلف كثيرًا عن التصميم المستخدم في الهاتف Asus ROG Phone الحالي، ولكن لا تزال هناك بعض التغييرات الملحوظة والتي تشمل نقل مستشعر بصمات الأصابع من الواجهة الخلفية إلى الشاشة، فضلا عن تقليص حجم الإطار العلوي والسفلي للشاشة.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Asus بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.